Bogliasco, tante buone indicazioni dalla prima di campionato a Verona

Bogliasco. Arrivano buone indicazioni per le ragazze del Bogliasco dall’esordio in campionato. Nonostante la preventivabile sconfitta in casa del rinforzatissimo CSS Verona, le biancazzurre hanno confermato le ottime sensazioni suscitate sempre contro le venete un mese e mezzo fa in Coppa Italia.

Il punteggio, come detto, ha rispettato il pronostico, con Verona che si è imposto con un largo 14-8. Ma esattamente come avvenuto in settembre nella seconda competizione nazionale, anche nel debutto stagionale in Serie A1 le liguri (unica formazione della regione presente nel massimo torneo) hanno a lungo tenuto testa alle avversarie che soltanto nella seconda parte di gara sono riuscite a prendere il largo. Fino ad allora le due formazioni sono rimaste molto vicine, con Bogliasco brava a ribattere colpo su colpo ai tentativi di allungo delle padrone di casa.

... » Leggi tutto