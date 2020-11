Decreto Ristori bis, l’assessore Benveduti: “I risarcimenti dovranno essere tempestivi e congrui”

Genova. Gli assessori regionali allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e ai Trasporti e Politiche del lavoro Gianni Berrino hanno partecipato oggi alla riunione in videoconferenza con i ministri per gli Affari regionali Francesco Boccia, dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e dei Trasporti Paola De Micheli sul decreto Ristori Bis.

Al termine del confronto, per quanto riguarda le attività produttive l’assessore Benveduti sottolinea che “il nodo fondamentale è garantire la tempestività e la congruità dei ristori: saremo attenti nel verificare i tempi reali di erogazione e la reale portata del fondo perduto, in relazione sia al valore assoluto delle risorse sia alla durata delle misure messe in campo dal governo”.

