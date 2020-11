Escono per un intervento in A10, ma lungo la strada salvano un bimbo di 8 mesi: soccorso al cardiopalma per la Cri di Loano

Loano. Sono usciti di corsa, convinti di dover soccorrere una persona vittima di un problema cardiaco in autostrada. Ma lungo la strada il destino ci ha messo lo zampino e li ha portati a soccorrere un bimbo di soli 8 mesi in preda alle convulsioni ed in crisi respiratoria. E’ quanto successo la notte scorsa ad un equipaggio della croce rossa di Loano.

A raccontare l’accaduto sono gli stessi militi: “Siamo usciti per un codice rosso cardiocircolatorio in un area di sosta autostradale. Ci siamo diretti verso l’autostrada quando improvvisamente una macchina ci ha puntato frontalmente segnalando con luci e clacson. Ci siamo fermati un secondo giusto per capire il motivo di questa manovra azzardata. Dentro la macchina c’erano due genitori in preda al panico, che ci hanno implorato di aiutarli: il loro bimbo di 8 mesi aveva le convulsioni, era semi cosciente ed in crisi respiratoria”.

