Ex Ilva di Cornigliano, Arcelor Mittal licenzia tre operai. La Fiom: “Atto gravissimo”

Genova. Tre operai di Arcelor Mittal sono stati licenziati dall’azienda dopo l’esposto che la stessa azienda ha presentato in Procura per l’utilizzo a suo dire improprio di una sala adibita a refettorio di cui gli operai avevano le chiavi. E una quarta lettera di licenziamento sarebbe in arrivo in queste ore.

Il direttore dello stabilimento aveva chiamato la Digos che aveva fatto un sopralluogo nella sala dove sono stati trovati, una piastra elettrica, un forno a microonde, una tv, un pc, una stufa elettrica e altri oggetti che fanno pensare venisse usata come stanza relax.

