Finale Ambiente, sindaco e presidente alla minoranza: “Lesivo parlare così di una ditta che dà lavoro a famiglie”

Finale Ligure. Dopo le parole espresse dalla minoranza comunale “Le Persone al Centro” in merito alla società partecipata Finale Ambiente, protagonista dello scorso consiglio comunale, vedi qui, arriva la battuta del sindaco Ugo Frascherelli e del presidente della Finale Ambiente SPA Maria Cristina Tosi, che ci tengono a dire: “In un primo momento non volevamo neppure dare risposta alle irresponsabili parole di una parte di minoranza. Ma per rispetto dei molti lavoratori della Società Finale Ambiente e dei cittadini finalesi forse una replica è quantomeno opportuna”.

“La solidità della nostra società non è in discussione – fanno presente Frascherelli e Tosi – Gli uffici del Comune e la Finale Ambiente stanno lavorando per trovare gli strumenti idonei a gestire il calo di ricavi dovuto all’emergenza sanitaria, così come fatto per le centinaia di altre realtà economiche finalesi, a cui per esempio abbiamo posticipato e sgravato la Tari per 350 mila euro”.

