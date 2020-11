Punto nascite Santa Corona, Canepa e Lettieri: “Pronti a sollecitare riattivazione appena ci saranno le condizioni”

Pietra Ligure. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa e il vice sindaco di Loano Luca Lettieri intervengono in merito alla “chiusura” temporanea del punto nascite di Santa Corona dovuta al trasferimento del personale infermieristico presso i nuovi reparti Covid allestiti presso il nosocomio pietrese.

“La chiusura, seppur temporanea, del reparto di ginecologia e ostetricia presso l’ospedale Santa Corona ha generato inevitabili e comprensibili preoccupazioni. È una notizia che ci ha preso alla sprovvista e che non ci fa sicuramente piacere. È un problema che coinvolge direttamente anche i territori in cui siamo amministratori per cui abbiamo ritenuto, responsabilmente, che fosse necessario approfondire in maniera puntuale quali fossero le reali motivazioni e se vi fossero soluzioni alternative in modo da avere un quadro preciso della situazione”.

