Teatro degli Scolopi in vendita, a Savona gli esempi virtuosi di Sacco e Officine Solimano

Savona. In vendita a 1,5 milioni, come “casa indipendente” di 1800 mq. Tre locali e un bagno, “ideale per attività produttiva”. E’ l’inserzione con cui un’agenzia immobiliare ha messo in vendita il Teatro degli Scolopi di Monturbano: una struttura magnifica, con la volta interamente affrescata, che ora sembra quindi destinata a essere riconvertita in qualcos’altro. Un po’ come sta accadendo al Teatro Ambra di Albenga, destinato a quanto pare a diventare un supermercato.

L’idea di “perdere” il Teatro degli Scolopi ha fatto scalpore in città, con l’ingegner Paolo Forzano che si è affrettato a chiedere al sindaco Ilaria Caprioglio di recuperare la struttura e il primo cittadino che ha risposto “aprendo” a una discussione con la proprietà.

