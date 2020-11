UltraAndoraRun, il trekking a Zuccarello, la polentata a Pietra Ligure: straordinaria domenica di eventi in provincia

Durante alcuni esperimenti sull’elettricità l’8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scoprì i raggi X. Più di un secolo dopo cosa possiamo scoprire noi? Ovvio, gli eventi della domenica! Attacchiamo la “spina” del weekend e compiamo anche noi una lunga serie di “esperimenti” per arrivare al nostro scopo finale: divertirci! Per farlo dobbiamo passare ai raggi X l’agenda di IVG.it e individuare le migliori occasioni per trascorrere una straordinaria giornata in provincia.

Ad Andora si correrà la prima edizione della UltraAndoraRun, maratona che fa parte del Grand Prix Iuta 2020 di UltraMaratona. Gli ultrarunner gareggeranno sulle banchine in un suggestivo percorso asfaltato di 1,9 km, certificato dalla FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera, con vista mare e unico nel suo genere e che garantisce la massima sicurezza. La competizione ha due testimonial d’eccezione: Pablo Barnes della Nazionale Argentina e recordman per la 12 e 24 Ore e Virginia Oliveri, nove volte nazionale italiana sia di trial sia di 24 Ore.

