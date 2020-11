Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino usa parole durissime riguardo l’episodio di violenza avvenuto in via Cavour nel tardo pomeriggio e cha ha visto l’intervento di polizia locale, poi polizia di Stato e carabinieri. «La gente si è messa a gridare, non solo per paura ma perché stanca – dichiara il sindaco, che si è recato sul posto – Non sopporta più questa tensione creata dagli immigrati».

