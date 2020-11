Al salone Orientamenti di Genova sbarca il progetto “Adotta un nonno”

Genova. L’Associazione 50&Più Liguria con Brigida Gallinaro e Annita Esposto e Unicef Liguria con Franco Cirio e Maria Caterina Porcu mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2020 partecipano al 25° Salone Orientamenti di Genova, quest’anno on line a causa dell’emergenza sanitaria, per presentare il progetto “Adotta un nonno” nell’ambito dell’iniziativa Nonni Coraggiosi.

Saranno loro a spiegare l’importanza di un’iniziativa che si propone di gettare un ponte fra le generazioni più lontane. Nonni e bambini, per natura si scambiano esperienza e freschezza, racconti e sogni, con grande vantaggio per entrambi. Adottare un nonno, in tempo di Covid-19, può significare semplicemente instaurare un rapporto di vicinato attivo e gettare le basi per una conoscenza che potrà diventare incontro, quando tutti saremo più sicuri.

