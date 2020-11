Coronavirus: 886 nuovi positivi in Liguria, tornano a crescere i ricoveri negli ospedali

Genova. Sono 886 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.856 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino sull’emergenza coronavirus emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Tornano ad aumentare gli ospedalizzati (37 in più rispetto a ieri) e crescono lievemente anche i posti occupati in terapia intensiva. Registrati solo due decessi nelle ultime ventiquattro ore.

Qui di seguito il dettaglio territoriale in base ai referti dei tamponi

