Coronavirus, l’ordine dei medici lancia l’allarme: “Serve un lockdown totale in tutta Italia”

Roma. Lockdown totale, in tutto il Paese, per fermare i contagi. A chiederlo con un post su Facebook è il presidente nazionale della federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, “alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive”.

Lo stesso messaggio era stato lanciato nelle settimane scorse dal presidente dell’ordine genovese Alessandro Bonsignore che aveva escluso “soluzioni di compromesso”. E che oggi conferma: “Riteniamo che il lockdown di Genova fosse indispensabile da almeno 15 giorni, e oggi ne vedremmo i primi benefici”.

