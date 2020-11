Coronavirus, l’ospedale da campo davanti al San Martino sarà pronto mercoledì

Genova. Sarà pronto mercoledì l’ospedale da campo che Croce Rossa e protezione civile stanno allestendo nello spiazzo davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Un compound, così viene definito in gergo tecnico, capace di ospitare 24 posti letto a bassa intensità di cura e offrire così un supporto all’osservazione breve intensiva.

La struttura consiste di quattro tendoni, ognuno dei quali fornito di sei letti con tutte le dotazioni necessarie a curare pazienti che non necessitano di un supporto ventilatorio ma che per varie ragioni non possono essere trattati a casa. In questi giorni il personale della Croce Rossa, della protezione civile e dell’esercito sta ultimando i lavori per allacciare il compound a tutti gli impianti. Per la metà della settimana si conta di avere tutto allestito, arredato e pronto per ospitare i primi malati di Covid-19.

