Covid, Cambiamo con Toti Presidente Liguria: «Sansa la smetta con insinuazioni, ultimo report classifica qualità dei dati ottimale»

Genova. «Sansa non si accontenta di essere un consigliere inutile (volete scommettere che scalderà la sedia con invettive a vanvera per i prossimi 5 anni?). Ora è pure dannoso. Ma davvero pensa che Regione Liguria, che gestisce ogni giorno l’emergenza Covid, che ha forza lavoro, tecnici e medici impegnati a migliorare e ampliare le misure anti contagio per il bene dei cittadini, avrebbe un qualche vantaggio a rimanere in una zona “colore” che non le compete? E quale sarebbe lo scopo, portare gli ospedali al collasso, sfinire il personale medico, gli infermieri, gli Oss e tutte le persone che da mesi si sacrificano per sconfiggere e gestire questa pandemia? Ma davvero siamo a questi livelli di discussione? Spiace dire al consigliere Sansa che il report ricevuto da Regione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, non solo conferma dati e Rt identici al precedente, ovvero con gli stessi numeri per cui la Liguria è stata inserita nella “zona gialla”, ma addirittura classifica la qualità dei dati forniti al Ministero come ottimale.

