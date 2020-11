Didattica a distanza, ecco la voce degli studenti savonesi: “Rivogliamo la nostra scuola, la nostra vita…”

Ponente. Doveva essere un fermo scolastico della durata di pochi giorni quello delle scuole Paccini di Albenga, ma è scattato il lockdown nazionale e per i ragazzi delle superiori stop alla scuola in presenza per passare alla didattica a distanza. Gli studenti non sono più rientrati nelle loro aule. Ragazzi che arrivando dalle medie hanno fatto il loro ingresso nelle prime superiori, studenti che avevano appena iniziato a conoscere i nuovi compagni e i professori.

Come vivono queste limitazioni? Sono contenti o hanno nostalgia della scuola, dei compagni e dei professori?

... » Leggi tutto