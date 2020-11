Il ritorno di Melgrati. “Tranquilli, sarò quello di sempre, inca**ato e appassionato per fare Alassio più bella”

Alassio. È un fiume in piena come sempre, Marco Melgrati, che più o meno tra un mese potrà sedersi di nuovo sulla poltrona di sindaco dopo la sospensione di 18 mesi per la vicenda delle spese in Regione, che l’ha segnato profondamente, convinto com’è e come è sempre stato di essere dalla parte della ragione.

Come ha vissuto questo periodo di allontanamento dal Comune? (Melgrati pesa le parole, lui che non lo hai mai fatto, attento a non dire nulla che possa sembrare una violazione di legge).

“Non è stato facile, ma con Angelo Galtieri e gli altri esponenti di giunta mi sono sempre confrontato, al di fuori del Comune, sui problemi e le cose da fare. Seguivo anche i cantieri, da privato cittadino nessuno me lo può impedire. Non sono entrato nelle scelte decisionali, ma ho dato consigli quando mi sono stati richiesti. Galtieri ha fatto bene il suo lavoro e ha sempre avuto rispetto per il mio ruolo di sindaco eletto, e di questo devo ringraziarlo”.

