Pietra Ligure, frana Castagnabanca: nuovi asfalti per completare la messa in sicurezza

Pietra Ligure. Sono ormai in via di conclusione i lavori di bitumatura della strada per Castagnabanca, nell’immediato entroterra di confine tra Pietra Ligure e Loano, a conclusione del complessivo intervento di ripristino dai pesanti danni causati dalla frana conseguente all’evento alluvionale del 13 giugno scorso: la zona era rimasta, nell’immediato, isolata.

L’opera di asfaltatura della strada rappresenta l’ultimo step della più ampia opera di messa in sicurezza, finanziata dalla Regione Liguria con un contributo di 260 mila euro.

