Salone Orientamenti, dal 10 novembre più di 300 webinar ed eventi da seguire online

Liguria. Sono più di 300 i webinar e gli eventi che si potranno seguire dal 10 al 12 novembre sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it che quest’anno sostituirà integralmente la manifestazione dedicata a orientamento, formazione e lavoro, l’anno scorso 100mila presenze, oggi impossibile da tenere in presenza per via delle normative anti coronavirus

Non solo. Studenti, genitori, docenti e giovani in cerca di lavoro potranno dialogare con i referenti di oltre 250 scuole, enti o aziende, divisi nei colori delle 4 aree (te stesso, lavoro, società e formazione), e realizzare il proprio “viaggio esperienziale” che ha caratterizzato il Salone di Orientamenti in questi anni al Porto Antico di Genova.

