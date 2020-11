Sanità, Muzio (FI): “Accordo Regione-Pubbliche Assistenze riconoscimento per questa nuova emergenza”

Liguria. “L’accordo sottoscritto tra la Regione e le Pubbliche Assistenze liguri è un riconoscimento al ruolo e allo sforzo che queste svolgono quotidianamente sul nostro territorio e ancor di più hanno svolto e stanno svolgendo in questa fase di grave emergenza sanitaria. Da tempo, anche con iniziative in Consiglio regionale, ho sollecitato tale riconoscimento, con l’obiettivo di non disperdere un patrimonio di competenza, passione e dedizione ai bisogni delle persone in difficoltà. Sin dalla vicenda dei pedaggi autostradali, e poi in esito alle sentenze che hanno imposto l’obbligo di gara per l’affidamento di alcuni servizi di trasporto sanitario, mi sono battuto affinché da parte della Regione venissero messe in campo tutte le iniziative necessarie a tutelare le nostre Pubbliche Assistenze, che rappresentano un anello importante del nostro sistema socio-sanitario. Accolgo perciò con favore l’intesa raggiunta”.

È quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia e presidente uscente della Commissione Sanità, commentando l’accordo sottoscritto da Regione, Alisa, Anpas Liguria, Croce Rossa Italiana – Liguria e Cipas.

