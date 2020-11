Sanità, Muzio (Fi): «Bene l’accordo tra Regione Liguria e pubbliche assistenze»

Genova. «L’accordo sottoscritto tra la Regione e le Pubbliche Assistenze liguri è un riconoscimento al ruolo e allo sforzo che queste svolgono quotidianamente sul nostro territorio e ancor di più hanno svolto e stanno svolgendo in questa fase di grave emergenza sanitaria. Da tempo, anche con iniziative in Consiglio Regionale, ho sollecitato tale riconoscimento, con l’obiettivo di non disperdere un patrimonio di competenza, passione e dedizione ai bisogni delle persone in difficoltà.

