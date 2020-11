“Spazi per i bambini: degrado a Lavagnola”, la denuncia dei genitori savonesi

“Scrivo per segnalare la scandalosa incuria in cui si trovano gli spazi per i bambini nel quartiere di Lavagnola a Savona. Diversi genitori mi scrivono da tempo inviandomi le foto del totale degrado in cui versano i giochi e le aree riservate ai bambini savonesi”.

La denuncia arriva da Gabriele Lugaro, pedagogista, che ha raccolto diverse segnalazioni dopo altre ricevute nei mesi scorsi su alcune aree gioco della città della Torretta.

