Vaccini antinfluenzali, Paita al governo: “Perché medici e farmacie ne sono sprovvisti?”

Roma. “Quanti sono stati i vaccini ordinati per i medici curanti e quanti ne sono stati effettivamente consegnati agli stessi fino a questo momento? Quanti sono stati i vaccini per cui era stata prevista la distribuzione in farmacia e quanti le stesse ne hanno ricevuti fino a questo momento?”. Lo chiede Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, con un’interrogazione al ministro della Sanità.

“È stato raccomandato di fare il ricorso più ampio possibile ai vaccini anti-influenzali per evitare di sovrapporre e confondere i sintomi dell’influenza stagionale con quelli del Covid-19. Si è estesa la platea della vaccinazione attraverso i medici curanti, cui possono ricorrere tutte le persone di età superiore ai sessant’anni, i bambini tra i sei mesi e sei anni e le persone di qualunque età affette da determinate patologie”.

... » Leggi tutto