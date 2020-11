Con l’auto nella scarpata, salvata dopo un’intera notte bloccata nell’abitacolo

Genova. L’auto semi distrutta, quasi scomparsa tra i rovi dopo un volo di qualche metro ma tutto sommato un fine lieto per una donna di mezza età soccorsa questa mattina nella zona di Montoggio, nell’entroterra di Genova.

La donna, per motivi ancora da chiarire, nella notte è precipitata con l’auto in una scarpata: bloccata nel veicolo ribaltato per diverse ore e questa mattina è stata trovata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

