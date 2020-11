Coronavirus, presidente Toti: «Reparti chiusi per emergenza, riapriranno appena Covid ci darà fiato»

Genova. «Tutti i reparti che sono stati chiusi o saranno chiusi per questa emergenza – dal punto nascita del Santa Corona ad altri reparti del San Martino o del Villa Scassi – li riapriremo tutti, un secondo dopo che il Covid ci avrà dato un attimo di fiato per poterlo fare». Questo l’impegno del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla chiusura temporanea di alcuni reparti negli ospedali liguri per far fronte all’emergenza Covid.

