Coronavirus, registrati 538 nuovi casi ma anche 633 guariti. Terapie intensive occupate al 44%

Genova. Sono 538 i nuovi casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 3.130 tamponi effettuati, con il consueto scarto rispetto alla media settimanale dovuto al fine settimana. In totale i “casi attivi” di coronavirus in Liguria sono a oggi 17.153, 116 in meno rispetto ai dati forniti ieri.

Gli ospedalizzati sono 1479, con 64 nuovi pazienti negli ospedali liguri nelle ultime 24 ore, mentre le terapie intensive arrivano a 92, undici in più di ieri, il 44% del totale dei posti a disposizione.

