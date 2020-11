Covid, il monito del primario del pronto soccorso: “Troppa spavalderia, la gente pensa che sia una fiction”

Genova. E’ duro il monito che arriva da Angelo Gratarola, primario del pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova che da alcuni giorni ha il piazzale esterno occupato da un tendone della Croce Rossa che ricorda effettivamente una situazione di tipo militare.

Uno scenario “di guerra”, motivato dall’emergenza nei reparti che costringe a trovare soluzioni alternative anche non convenzionali, che tuttavia non sembra essere compreso da tutti: “Tante persone pensano che questa sia una fiction, che siamo degli attori. Purtroppo è tutto reale. E in giro vedo ancora troppa spavalderia”, dice Gratarola.

