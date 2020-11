Liguria in zona arancione, Toti: “Cambiati solo i dati dei posti letto, ma ora niente polemiche”

Genova. “I dati su cui c’è stato un cambiamento sono quelli sull’utilizzo dei posti letto in ospedale, posso immaginare che sia uno dei motivi. O posso immaginare che nelle fretta di venerdì scorso qualcuno abbia deciso una classificazione diversa da oggi”. In ogni caso “non è il momento delle polemiche“.

Così il presidente Giovanni Toti commenta l’inserimento della Liguria in “zona arancione“ alla luce dell’ultimo report sull’emergenza coronavirus elaborato dall’Istituto superiore di sanità e analizzato dal comitato tecnico scientifico. Su queste basi il ministro della Sanità Roberto Speranza ha varato la nuova ordinanza che sarà in vigore dall’11 novembre per almeno 14 giorni (si potrà derogare il termine solo per saltare in “zona rossa”).

... » Leggi tutto