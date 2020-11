Ventimiglia. Dopo aver recuperato oltre 3 mila voti, ora ne mancano solo 600 per far sì che la storica linea Cuneo-Nizza-Ventimiglia, conosciuta come “ferrovia delle meraviglie” per la sua bellezza tanto da essere inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo, raggiunga il primo posto nella classifica dei luoghi del cuore Fai.

... » Leggi tutto