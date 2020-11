Roberto Arboscello (Pd) in visita al San Paolo: “Savona merita un ospedale da capoluogo di provincia”

Savona. Continuano i sopralluoghi del consigliere regionale Pd Roberto Arboscello, all’interno delle strutture ospedaliere del savonese per rendersi conto da vicino delle condizioni della nostra Sanità ligure in questo contesto di emergenza. Arboscello, farmacista, da sempre attento e presente alle tematiche della sanità territoriale, ha visitato questa mattina, insieme al commissario straordinario Asl2 savonese, Paolo Cavagnaro, l’Ospedale San Paolo di Savona.

“Ho visitato ospedale e pronto soccorso e faccio un grande plauso alla struttura. E’ stato messo in campo un grande sforzo logistico per separare gli accessi dei pazienti Covid dai pazienti non contagiati ma con altre patologie e per assorbire la pressione di accessi, in aumento negli ultimi giorni, a causa anche delle sofferenze che sta accusando la rete ospedaliera nell’area metropolitana di Genova”.

