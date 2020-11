Savona, Rsa Noceti pronta a diventare centro Covid: trasferiti 36 anziani nella casa di riposo del Santuario

Savona. L’Rsa Noceti del Santuario di Savona si avvicina a diventare a tutti gli effetti un centro Covid a bassa intensità con 83 posti letto, come stabilito dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti (leggi qui).

Durante la giornata di ieri è stato effettuato il trasferimento di 36 anziani della casa di riposo all’interno della struttura del Santuario che ha posti letto vuoti. Gli ospiti, come da programma, sono stati trasferiti mantenendo i gruppi stanza per ritrovarsi in compagnia delle stesse persone e parte del personale, compresi gli apicali. “Non sottovalutiamo i disagi per gli ospiti e per il personale e siamo consapevoli che i cambiamenti sono faticosi, ma siamo sicuri che il senso di responsabilità collettivo ci permetterà di realizzare il tutto nella massima collaborazione” afferma Lorena Rambaudi, amministratore unico di Opere Sociali Servizi e gestore dell’Rsa Noceti.

