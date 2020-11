Val Pennavaire, il “granaio” di Albenga in cui si respira la storia

La valle è stretta, dominata dal Castellermo, montagna sacra, considerata dal Sapiens nostro antenato come territorio di caccia (nelle sue grotte venivano portati i cervi e i cinghiali catturati, per lavorarli e stoccarli, nelle nevaire, buche colme di neve, per sfamare man mano le tribù liguri che vivevano nella piana), con il Pennavaire, torrente stretto ed impetuoso, capace di muovere, sin dall’antichità, le ruote di mulini e frantoi. Era, la Val Pennavaire, il “granaio” di Albenga: si narra di un settecentesco mugnaio che sfamò la città in epoca di carestia e, per questo, fu nominato Nobil Homo dalle autorità comunali.

Ma la storia, quella fatta di casate, ma anche e soprattutto del lavoro dell’uomo, la si respira ovunque in questa valle, la si vede nel paesaggio disegnato dei muretti a secco, nel bosco addomesticato per fare spazio agli alberi da legna e nell’Albero, il castagno, padre capace di sfamare generazioni di liguri di montagna. La si legge, e fa un certo effetto, anche nel legno che ci accoglie “Antico frantoio da olive costruito dai marchesi Del Carretto nei primi anni del ‘600”, frantoi che oggi porta il nome di Armando Garello che lo acquistò nei primi Anni ’50, credendo e investendo nell’agricoltura, eroica, dell’entroterra.

