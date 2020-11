Violenza a Ventimiglia, Forza Italia: «Auspichiamo intervento, la città non può più aspettare»

Ventimiglia. Sui fatti di violenza di sabato scorso, che hanno visto protagonisti alcuni stranieri, intervengono così gli amministratori di Forza Italia, l’assessore al Commercio Matteo De Villa e la consigliere Cristina D’Andrea: «A seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni e di una situazione che perdura da mesi, siamo fortemente preoccupati per la sicurezza cittadina e la ripercussione che questa immigrazione incontrollata può avere sulle attività commerciali e sul quieto vivere dei nostri concittadini. Auspichiamo in un intervento deciso da parte delle istituzioni centrali e del governo, la città non può più aspettare».

