Virus, per curare i malati meno gravi in Liguria pronti 270 posti fuori dagli ospedali

Liguria. “Entro questa settimana arriveremo a 270 posti letto sparsi su tutto il territorio da Ponente a levante che verranno messi nella disponibilità di tutto il sistema sanitario”. Lo conferma l’assessore Giacomo Giampedrone in sopralluogo col presidente Giovanni Toti e i vertici dell’ospedale San Martino al compound allestito dalla Croce Rossa nel piazzale del pronto soccorso, pronto a ospitare fino a 24 pazienti che altrimenti stazionerebbero dei corridoi del pronto soccorso.

“Stiamo lavorando in esterna rispetto alle strutture ospedaliere per costruire un supporto di bassa intensità che serve a sgravare i letti di ospedale ma con un percorso clinico molto più blando rispetto alle esigenze di chi verrà ospitato in questa struttura”, spiega l’assessore alla protezione civile. Dei 270 posti destinati a sgravare gli ospedali, “140 sono già attivi e 130 li stiamo attivando in queste ore”.

