Al via le olimpiadi dei cyborg, Iit protagonista nella categoria protesi robotiche alle braccia

Genova. L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) parteciperà alle cyborg olimpiadi, il Cybathlon Global Edition 2020, un evento internazionale organizzato dal Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zurich) in cui persone con disabilità fisiche, provenienti da tutto il mondo, si sfidano, in veste di piloti, in diverse discipline che riproducono mansioni di utilità quotidiana, avvalendosi degli ultimi ritrovati in ambito tecnologico come protesi robotiche, esoscheletri e sedie a rotelle di nuova generazione.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si sarebbe dovuta svolgere a Maggio 2020 allo stadio Letzigrund di Zurigo ma quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà per la prima volta in remoto in 23 Paesi del Mondo, da Genova a Hong Kong, da Cleveland a Parigi, da Melbourne a Tokyo che trasmetteranno le proprie gare verso il centro di controllo di Zurigo dove verrà creato un’unica programmazione video trasmessa in streaming il 13 novembre sul sito dell’evento: www.cybathlon.com.

