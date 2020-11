Assessori di Toti si dimettono da consiglieri, è già polemica: “Ai liguri costerà 700 mila euro all’anno”

Liguria. Sta facendo discutere la scelta del presidente Giovanni Toti di far dimettere dal ruolo di consigliere i cinque assessori entrati in giunta in funzione dei voti conquistati. Si tratta di una condizione imposta a tutti i partiti della coalizione già prima delle elezioni e ribadita a poche ore dalla chiusura delle urne. Scelta contestata invece dall’opposizione che punta il dito contro l’aumento dei costi per la Regione visto che bisognerà pagare lo stipendio a coloro che subentrano nell’aula di via Fieschi.

“Queste dimissioni di massa avvengono per ragioni che non sono di efficienza, ma di composizione politica – ha attaccato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi – È una caduta di credibilità delle istituzioni e una scelta di scarsa sobrietà per i costi della politica perché questa operazione vale circa 700mila euro annui per la nostra regione”. Per Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, “si poteva aspettare qualche mese, anche un anno, per non creare un ulteriore costo a carico dell’ente”.

