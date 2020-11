Commercio ambulante, redatte linee guida per il rinnovo delle concessioni

Genova. “Grazie all’intervento delle Regioni e delle associazioni di categoria sono state redatte le linee guida per l’assegnazione delle concessioni del commercio ambulante fino al 2032. È ora che il governo faccia la sua parte, e le approvi con un decreto del ministro Patuanelli”. Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

“Non possiamo pensare di aspettare un solo giorno in più – aggiunge l’assessore – nel rispetto dei quasi 200 mila ambulanti, di cui 4 mila in Liguria, che si sono sentiti per troppo tempo abbandonati dalle misure governative e minacciati nella loro stessa sopravvivenza”.

... » Leggi tutto