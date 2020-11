Coronavirus, da domani due nuovi punti tamponi Asl 3 a Struppa e Serra Riccò

Genova. In arrivo questa settimana ulteriori novità sulle sedi Asl 3 per l’effettuazione dei tamponi. Parte infatti domani mercoledì 11 novembre, a Serrà Riccò, un ulteriore Ambulatorio Integrato Asl3, Medici di famiglia e Comune. Grazie al progetto pilota di Teglia e ai risultati ottenuti, Asl3 avvia in Valpocevera questo secondo punto, presso i locali messi a disposizione dal Comune in via Medicina 56 (Pedemonte), dove verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi in modalità drive-through con accesso su prenotazione attraverso gli otto medici di famiglia del Distretto 10 (AFT 9) aderenti.

Come nel caso di Teglia l’ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai Medici di famiglia che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto. L’Ambulatorio sarà modulato su cinque giorni settimanali di presenza, dal lunedì al venerdì con specifici turni che variano a seconda del giorno.

... » Leggi tutto