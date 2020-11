Coronavirus, la Regione compra 5700 saturimetri: saranno distribuiti ai malati a casa

Genova. Sono 5.700 i saturimetri acquistati in Liguria e in distribuzione attraverso la rete dei medici di medicina generale ai malati di Covid in cura al proprio domicilio. Lo rende noto il presidente della Regione, Giovanni Toti.

“Si tratta di uno strumento fondamentale di monitoraggio – spiega il presidente – che permette a chi si trova a casa di vedere e comunicare al proprio medico il livello di ossigeno nel sangue. Stiamo lavorando per rafforzare in tutti i modi la presa in carico dei malati a livello territoriale”.

... » Leggi tutto