Covid, Toti: “Delega sanità a presidenza assicura maggiore rapidità”

Liguria. “Abbiamo dirigenti sanitari di grande qualità, coordinamenti regionali che hanno funzionato bene anche nella prima ondata e la collaborazione tra sanità e protezione civile funziona perfettamente. Aver tenuto sotto la presidenza della Giunta la delega alla sanità credo rappresenti la catena di comando più corta, rapida e politicamente autorevole, indispensabile per affrontare in modo efficace l’emergenza. È un segnale che abbiamo voluto dare subito. Poi, francamente, sentir proporre commissari da una opposizione che ha passato l’intero Consiglio di oggi a far demagogia contro le poltrone, suona surreale”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla proposta delle opposizioni di nominare un Commissario per l’emergenza Covid.

“L’opposizione dimentica – aggiunge Toti – di essere rappresentante di quel governo a Roma che avrebbe dovuto agevolare molte delle azioni che abbiamo fin qui realizzato, e contenute anche nelle loro proposte, con norme, risorse tempestive e interventi di sburocratizzazione. Tutto questo purtroppo non è stato fatto”.

