Da Burlando a Paita per arrivare a Toti: il camaleonte Boitano torna in consiglio regionale

Genova. Alla fine c’è riuscito. Considerando i soli voti degli elettori, ora sarebbe a godersi la pensione. E invece l’imprevedibile (ma non in questo caso) risiko della politica lo ha riabilitato consegnandogli per l’ennesima volta una poltrona in prima fila. Parliamo di Giovanni Boitano, voto molto noto dalle parti di via Fieschi, rientrato oggi in consiglio regionale a seguito delle dimissioni di Ilaria Cavo, richiamata da Giovanni Toti a fare l’assessore nella sua giunta.

Boitano è nato a Favale di Malvaro 70 anni fa. È sposato, ha due figli ed è laureato in ingegneria meccanica. In origine democristiano, è diventato segretario provinciale di Forza Italia durante l’exploit di Berlusconi. Dal 1985 al 1993 è stato consigliere provinciale. Dal 1994 al 2004 e dal 2009 al 2010 è stato sindaco del suo paese natale fino a quando, candidato con l’Udc a sostegno di Claudio Burlando, è andato a fare l’assessore all’edilizia.

