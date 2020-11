Dottoranda dell’Università di Genova vince con un video il concorso #Nato2030

Genova. Stella Blumfelde, dottoranda dell’Università di Genova iscritta al primo anno del corso di dottorato in Security, Risk and Vulnerability, è stata proclamata vincitrice del concorso #NATO2030 per il tema “Quali saranno le minacce più significative per la pace e la sicurezza nel 2030 e come dovrà adattarsi la NATO per contrastarle?”

Il video con il quale è stata scelta la dott.ssa Blumfelde riguarda il contributo che ogni paese NATO dovrà fornire per rafforzare la cooperazione alla sicurezza dello spazio cibernetico.

