Incidente stradale poco dopo le 19.00 a Loano, in viale Enrico Toti.

Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra un’auto ed un motociclo, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

... » Leggi tutto