Meteo Liguria, continua la tregua autunnale: alta pressione e niente pioggia fino a giovedì

Genova. L’alta pressione sul Mediterraneo occidentale determina generali condizioni di stabilità anche sulla nostra regione, mentre giovedì tornerà qualche goccia di pioggia. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Martedì 10 novembre. Al mattino cielo velato su tutta la regione, con addensamenti più consistenti nelle zone interne di Genova e Savona. Nel corso del pomeriggio avremo schiarite via via più ampie a partire da ponente, e in serata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Venti: a regime di brezza. Mari: Quasi calmo. Temperature: Stazionarie. Costa: min +12/15°C, max +18/21°C. Interno: min +1/7°C, max +14/17°C

