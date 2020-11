Millesimo festeggia i suoi 814 anni con il Premio Enrico II del Carretto ad Alberto Bellavia

Millesimo. 814 anni di storia, proprio ieri il Comune di Millesimo festeggiava il suo anniversario e come di consueto dal 1984, anche in tempo di Covid, ha consegnato il Premio Enrico II del Carretto. Ad aggiudicarselo quest’anno, il musicista Alberto Bellavia.

“Il premio vuol essere un attestato di riconoscenza della nostra comunità verso un artista e musicista del nostro territorio che contribuisce in maniera fattiva e concreta alla sviluppo artistico e musicale nel tessuto sociale millesimese ed oltre – ha commentato il sindaco Aldo Picalli nella diretta Facebook dal Castello del Carretto di ieri sera – Un riconoscimento collettivo verso un uomo che con grande capacità artistica ha saputo coniugare passione, divertimento, voglia di sviluppare nuovi temi musicali ed insegnarli praticando nella nostra comunità e portando in alto il nome di Millesimo in tutta Italia e all’estero”.

... » Leggi tutto