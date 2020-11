Nuovo ultimatum per lo “Sbarasso da Superba”, via da San Quirico entro ottobre 2021

Genova. Doveva traslocare entro il 2019, poi Tursi è sceso a patti coi nuovi proprietari dell’immobile e ha posticipato la scadenza. Ma ora per lo “Sbarasso da Superba“, il mercatino degli oggetti usati che la giunta Bucci ha istituito in via Semini a San Quirico per eliminare il suq abusivo di corso Quadrio, è scattato un nuovo ultimatum.

Il Comune di Genova ha pubblicato infatti il bando per cercare in affitto una collocazione alternativa rispetto al piano terra del mercato dei fiori, struttura che dal 2017 ospita il mercatino. L’immobile dovrà essere ubicato nel Comune di Genova, su un unico piano posto al livello stradale, per una superficie complessiva di almeno 1.500 metri quadrati. Tra i requisiti vengono specificati anche i buoni collegamenti viari e la possibilità di essere raggiunto facilmente coi mezzi pubblici. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, è fissato per le ore 12.00 del 10 dicembre 2020.

