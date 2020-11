Olimpia Carcarese, il dg Abbaldo commenta: “Squadra B scelta per dare più stimoli ai giocatori. Grandi fermi, avanti con le giovanili”

Il direttore generale dell’Olimpia Carcarese interviene sul tema delle numerose squadre “B”, ben sei tra Savona e Imperia, che prenderanno parte al campionato di Seconda Categoria. Tra queste, anche una formazione biancorossa, guidata da mister Matteo Siri. “Penso – commenta il dirigente – che la ragione principale della nascita di un numero considerevole di seconde squadre sia dovuta essenzialmente alla poca competitività e al poco interesse che riscuote il torneo degli Juniores di seconda fascia”.

Abbaldo sottolinea che “la regola dei giovani obbligatori nelle prime squadre ha privato le formazioni Juniores di numerosi elementi di valore, dato che le società devono inserire negli organici un numero congruo di ‘under’ per non rischiare di rimanere scoperte. Inoltre, chi rimane fuori ambisce come ovvio che sia a disputare almeno il torneo di Eccellenza. Per questo si è abbassato oltremodo il livello del torneo di seconda fascia”. “In più – prosegue – vi sono trasferte lunghe e le partite suscitano meno interesse rispetto a gare con compagini delle zone limitrofe, in special modo se il livello non è adeguato a una competizione regionale. Al contrario, il match tra Cengio e Olimpia Carcarese “B” si è svolto in una bella cornice di pubblico e i nostri ragazzi si sono potuti confrontare con avversari adulti e più esperti. Insomma, oltre al lato sportivo è proprio il contesto che stimola maggiormente i ragazzi”.

