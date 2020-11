Senso unico sul lungomare a Pietra, nessun dietrofront di sindaco e maggioranza

Pietra Ligure. Bagarre in Consiglio comunale a Pietra Ligure sul senso unico per il lungomare del centro pietrese deciso dall’amministrazione comunale a seguito dei lavori di restyling della passeggiata lato monte.

Bocciata la richiesta del consigliere comunale di minoranza Mario Carrara di ritornare al doppio senso, con sindaco e maggioranza che hanno confermato la scelta di viabilità. Nel mirino dell’esponente di oppposizione anche l’ordinanza con la quale era stato stabilito il senso unico: “Si vincolava il senso unico “temporaneamente” per la sola durata dei lavori in corso e, comunque, ed in ogni caso, non per una parte del lungomare, com’è stato fatto, ma per tutta la sua intera lunghezza, dal ponte del Maremola fino al passaggio a livello, quindi ben diverso dalla realtà”.

... » Leggi tutto