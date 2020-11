Tra rabbia e rassegnazione, oggi l’ultimo aperitivo: il covid chiude (di nuovo) i locali

Genova. Piazza delle Erbe, ore 18: i camerieri chiudono gli ombrelloni e impilano le sedie, tra gli ultimi clienti che stanno finendo di corsa la consumazione. Dopo solo il rumore delle saracinesche che si abbassano e dei tavoli che vengono radunati e messi sotto catena. Fino a data da destinarsi, forse. Si chiude così l’ultima giornata di zona gialla per Genova, che dalla mezzanotte, insieme a tutta la Liguria, farà parte delle regioni “arancioni”, con nuove restrizioni tra cui la chiusura di bar e ristoranti.

Il clima della piazza simbolo della movida, se qualcuno ancora se la ricorda, è altalenante, tra rabbia e rassegnazione, per una nuova stagione di incertezza oramai alle porte: “Questa sarà almeno la terza ‘ultima chiusura’ che faccio in pochi mesi – ci spiega laconico il proprietario di una bar mentre invita i clienti ad affrettarsi – non credo di dover aggiungere altro”.

... » Leggi tutto