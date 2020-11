Autostrade, arrestati l’ex ad Castellucci e altri top manager: le barriere fonoassorbenti erano pericolose

Liguria. Le barriere fonoassorbenti installate in autostrada non erano sicure, ma nonostante questo i vertici non hanno voluto procedere con i lavori di sostituzione. E’ questa l’accusa che ha portato, questa mattina, all’applicazione di misure cautelari nei confronti di tre ex top manager e tre attuali dirigenti della Società Autostrade per l’Italia Spa. Agli arresti domiciliari sono finiti l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, il direttore delle operazioni Paolo Berti e Michele Donferri Mirella; misure interdittive invece per Stefano Marigliani (direttore del primo tronco), Paolo Strazzullo e Massimo Miliani.

A eseguire materialmente le misure cautelari, questa mattina, sono stati i militari della Guardia di Finanza di Genova, coordinati della locale Procura della Repubblica (Proc. Aggiunto Paolo D’Ovidio e Dott. Walter Cotugno). L’indagine, avviata un anno fa a seguito dell’analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell’inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi, è relativa alle criticità – in termini di sicurezza – delle barriere fonoassorbenti, del tipo integrate modello “Integautos”, montate sulla rete autostradale.

