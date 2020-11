Bordighera, Piano urbano della mobilità sostenibile: il sindaco Ingenito replica a Trucchi

Bordighera. «Quanto riferito dal consigliere Trucchi in merito al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile rappresenta la sintesi della confusione, forse un rifiuto al confronto o meglio il pregiudizio dell’opposizione su ogni iniziativa dell’Amministrazione comunale anche quando, come in questo caso, nulla è stato deciso, nulla è stato presentato alla stampa ma al contrario tutto è ancora da discutere», lo dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

